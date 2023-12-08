В Днепре на 11-15 декабря запланировано масштабное отключение света: все адреса

Напомним, ранее мы писали, что в горсовете рассказали, когда возобновят подачу воды на правом берегу Днепра.

На 12 декабря отключения пока не запланированы.

Итак, 11 декабря с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

В Днепре с понедельника, 11 декабря, по пятницу, 15 декабря, будут выключать свет.

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