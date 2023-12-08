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  • В Днепре на 11-15 декабря запланировано масштабное отключение света: все адреса

В Днепре на 11-15 декабря запланировано масштабное отключение света: все адреса

Сегодня 16:36
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Будьте готовы!

Новости Днепра про В Днепре на 11-15 декабря запланировано масштабное отключение света: все адреса

В Днепре с понедельника, 11 декабря, по пятницу, 15 декабря, будут выключать свет. 

Причина – проведение плановых ремонтных работ компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Итак, 11 декабря с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • ул. Гладкова: 36;
  • ул. Инженерная: 7Б, 11, 12;
  • ул. Казакевича: 9;
  • ул. Калужская: 2;
  • ул. Казака Мамая: 4-20 (четные).

На 12 декабря отключения пока не запланированы.

13 декабря с 08:00 до 17:00:

  • ул. Василия Слипака 51;
  • ул. Гладкова: 35-39, 43,45,47;
  • ул. Инженерная: 7Б, 9, 11, 12;
  • ул. Казакевича: 9;
  • ул. Калужская: 2;
  • ул. Казака Мамая: 4-20 (четные);
  • ул. Солидарная: 2, 4А;
  • ул. Победы: 113Б.

14 декабря с 08:00 до 17:00:

  • просп. Александра Поля: 98А, 100, 102Б, 104Л;
  • ул. Гладкова: 22-32 (четные);
  • ул. Инженерная: 8, 10;
  • ул. Казакевича: 5, 7.

15 декабря с 08:00 до 17:00:

  • ул. Титова: 13, 13Б, 29, 34Д;
  • ул. Макарова: 27А.

Напомним, ранее мы писали, что в горсовете рассказали, когда возобновят подачу воды на правом берегу Днепра.

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