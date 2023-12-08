Жители правого берега Днепра сообщают, что вода начинает появляться: что известно

Ночью 8 декабря в Днепре произошел масштабный прорыв на магистральном водопроводе диаметром 1200 мм по ул. Набережная Заводская.

Поэтому отсутствует водоснабжение в нижней части города – от ж/м Покровский до ж/м Победа-6. Также из-за отсутствия холодной воды частично остановлена и работа котельных в правобережной части города.

Коммунальщики уже работают над устранением повреждения.

Через некоторое время в сети днепряне начали писать, что вода начинает появляться, в частности, у жителей ж/м Победа.

Однако радоваться рано, ведь аварийные работы на водопроводе продолжаются, коммунальщики утверждают, что должны закончить их до 22:00 (и это примерно). Также нужно время на то, чтобы заполнить систему водой, поэтому полноценную подачу воды обещают возобновить только утром 9 декабря.

Напомним, ранее мы писали, где жители правого берега могут набрать техническую воду.

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