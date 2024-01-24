В Украине зафиксировали первые случаи нового субварианта штамма Омикрон: есть ли он уже в Днепре

3 случая этого вируса выявили в Сумской области, по 2 случая в Волынской и Черкасской областях и по одному в Ровенской и Запорожской областях.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Вирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует и уклоняется от иммунного ответа – то есть скорее поражает ослабленный иммунитет, заболеть могут даже раньше вакцинированные, однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риски осложнений во время болезни. Поэтому людям, которые не завершили курс вакцинации против COVID-19, и лицам из группы риска тяжелого течения заболевания необходимо проконсультироваться с семейным врачом и привиться, — отметил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
Минздрав отмечает, что среди заболевших в Украине только один из девяти человек имел две прививки против COVID-19. Возраст пациентов – 27-73 года. По клиническим симптомам медики зафиксировали среднее или легкое течение заболевания. Один человек был госпитализирован в больницу.
В ВОЗ относительно JN.1 заявили, что риск для населения низкий, а используемые в мире вакцины против COVID-19 защищают от нового субварианта.
Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о своем здоровье и сделайте прививку от коронавируса! Информацию о ближайшем пункте вакцинации, их адресах и графике работы можно получить, позвонив в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19.
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