В Украине зафиксировали первые случаи нового субварианта штамма Омикрон: есть ли он уже в Днепре

В январе в Украине зарегистрировали 9 случаев нового субварианта штамма коронавируса Омикрон – JN.1, который называют "Дженни".

3 случая этого вируса выявили в Сумской области, по 2 случая в Волынской и Черкасской областях и по одному в Ровенской и Запорожской областях.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Вирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует и уклоняется от иммунного ответа – то есть скорее поражает ослабленный иммунитет, заболеть могут даже раньше вакцинированные, однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риски осложнений во время болезни. Поэтому людям, которые не завершили курс вакцинации против COVID-19, и лицам из группы риска тяжелого течения заболевания необходимо проконсультироваться с семейным врачом и привиться, — отметил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Минздрав отмечает, что среди заболевших в Украине только один из девяти человек имел две прививки против COVID-19. Возраст пациентов – 27-73 года. По клиническим симптомам медики зафиксировали среднее или легкое течение заболевания. Один человек был госпитализирован в больницу.

В ВОЗ относительно JN.1 заявили, что риск для населения низкий, а используемые в мире вакцины против COVID-19 защищают от нового субварианта.

Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о своем здоровье и сделайте прививку от коронавируса! Информацию о ближайшем пункте вакцинации, их адресах и графике работы можно получить, позвонив в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: