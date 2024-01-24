В Україні зафіксували перші випадки нового субваріанту штаму Омікрон: чи є він вже у Дніпрі

У січні в Україні зареєстрували 9 випадків нового субваріанту штаму коронавірусу Омікрон – JN.1, який називають “Дженні”.

3 випадки цього вірусу виявили на Сумщині, по 2 випадки у Волинській та Черкаській областях та по одному у Рівненській і Запорізькій областях.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Вірус SARS-CoV-2 постійно мутує та ухиляється від імунної відповіді – тобто швидше вражає ослаблений імунітет, захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби. Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам з групи ризику важкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення, — зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

МОЗ зазначає, що серед хворих в Україні лише одна з дев’яти осіб мала два щеплення проти COVID-19. Вік пацієнтів – 27-73 роки. За клінічними симптомами медики зафіксували середній чи легкий перебіг захворювання. Одна людина була госпіталізована.

У ВООЗ щодо JN.1 заявили, що ризик для населення низький, а вакцини, які використовуються у світі проти COVID-19, захищають від нового субваріанту.

Тому, будь ласка, подбайте про власне здоров’я та зробіть щеплення від коронавірусу! Інформацію про найближчий пункт вакцинації, їхні адреси та графік роботи можна отримати, зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

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