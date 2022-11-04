В Украине создали линию психологической поддержки для мужчин: как это работает

Позвонить по телефону может любой украинский мужчина, который нуждается в психологической поддержке. Все бесплатно и анонимно. На линии звонки принимают профессиональные психологи.
Получить консультацию можно, если вы не способны морально справиться со сложностями на работе или в повседневной жизни, у вас есть бессонница или тревожность из-за войны или любых других проблем.
Нет ограничений по возрасту или сфере деятельности.
Обратиться за консультацией можно 24/7 по номеру 2345. Все звонки – бесплатные.
Отмечается, что создали эту линию UNFPA, Фонд ООН в области народонаселения в Украине, в сотрудничестве с ОО «Инновационные социальные решения» при содействии правительства Великобритании.
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Яна Юхименко
Автор:
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