В Украине создали линию психологической поддержки для мужчин: как это работает

В Украине при содействии международных институций открыли линию психологической поддержки для мужчин.

Позвонить по телефону может любой украинский мужчина, который нуждается в психологической поддержке. Все бесплатно и анонимно. На линии звонки принимают профессиональные психологи.

Получить консультацию можно, если вы не способны морально справиться со сложностями на работе или в повседневной жизни, у вас есть бессонница или тревожность из-за войны или любых других проблем.

Нет ограничений по возрасту или сфере деятельности.

Обратиться за консультацией можно 24/7 по номеру 2345. Все звонки – бесплатные.

Отмечается, что создали эту линию UNFPA, Фонд ООН в области народонаселения в Украине, в сотрудничестве с ОО «Инновационные социальные решения» при содействии правительства Великобритании.

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