Сколько нужно заплатить за ввоз генератора в Украину: комментарий таможни

Российские оккупанты систематически атакуют объекты критической инфраструктуры Украины.

Поэтому многие украинцы вынуждены сидеть без света часами. Выход – приобрести генератор. Многие завозят их из-за границы. Поэтому в Государственной таможенной службе рассказали, сколько нужно заплатить за ввоз генератора в Украину.

Так, статьей 374 Таможенного кодекса Украины предусмотрено, что генераторы, стоимость которых составляет до 500 евро, а вес не превышает 50 кг, которые перемещаются на автомобиле, по железной дороге или морским транспортом, освобождаются от письменного декларирования и налогообложения. В случае пересылки генераторов по почте, экспресс-отправлению или несопровождаемому багажу суммарная стоимость должна быть до 150 евро.

Если товар превышает необлагаемые налогом нормы, но общая стоимость которых не превышает 10000 евро, подлежат письменному декларированию и налогообложению:

ввозной пошлиной по ставке 10% от фактурной стоимости;

налогом на добавленную стоимость по ставке 20% от фактурной стоимости с учетом суммы ввозной пошлины.

В то же время базой налогообложения таких товаров является часть их суммарной фактурной стоимости, указанной в кассовых или товарных чеках, ярлыках, других документах розничной торговли, что превышает необлагаемую налогом норму. Например, за генератор фактурной стоимостью 700 евро, ввозимый гражданином через автомобильный пункт пропуска, необходимо уплатить таможенные платежи с суммы, превышающей 500 евро, то есть: 10% пошлины от 200 евро – 20 евро;

20% НДС от 220 евро (фактурная стоимость+пошлина) – 44 евро. Общая сумма таможенных платежей за такой генератор будет составлять 64 евро, – говорится в сообщении таможни.

Отмечается, что таможенные платежи уплачиваются исключительно в валюте Украины по курсу НБУ на день декларирования товара.

Также обращаем внимание, что при определении фактурной стоимости перемещаемых товаров в несопровождаемом багаже ​​дополнительно учитывается стоимость их страхования и перевозки (фрахта) товаров до момента пересечения таможенной границы Украины (статья 368 Таможенного кодекса Украины), – сообщает Государственная таможенная служба.

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