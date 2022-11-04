В Днепре на четыре дня отключат газ: все адреса

В Самарском районе Днепра четыре дня не будет газоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили на сайте компании «Дніпрогаз». Без газа жители будут в течение четырех дней – с 8 по 11 ноября. В течение четырех дней специалисты будут ремонтировать газовые сети Самарского района.
Временно будет ограничено распределение газа жильцам домов, проживающих по следующим адресам:
Газ вернут по окончании всех работ. При этом потребителям необходимо обеспечить доступ работникам газовой компании в каждую газифицированную квартиру.
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Яна Юхименко
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