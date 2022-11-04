В Днепре на четыре дня отключат газ: все адреса

В Днепре очередные отключения газа.

В Самарском районе Днепра четыре дня не будет газоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили на сайте компании «Дніпрогаз». Без газа жители будут в течение четырех дней – с 8 по 11 ноября. В течение четырех дней специалисты будут ремонтировать газовые сети Самарского района.

Временно будет ограничено распределение газа жильцам домов, проживающих по следующим адресам:

Улица Песчаная;

Улица Нагатинская;

Улица Дежнева;

Улица Норильская;

Улица Окская;

Улица Пономарчука;

Улица Радиальная;

Улица Яровой;

Улица Ярославны;

Переулок Ивана Купалы;

Улица Гаванская;

Улица 20 лет Победы;

Улица Автопарковая;

Улица Омельновича-Павленко;

Улица Бориспольская;

Переулок Михаила Дидевича;

Улица Выговского.

Газ вернут по окончании всех работ. При этом потребителям необходимо обеспечить доступ работникам газовой компании в каждую газифицированную квартиру.

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