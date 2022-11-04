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В Днепре на четыре дня отключат газ: все адреса

Сегодня 12:35
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В Днепре очередные отключения газа.

Новости Днепра про В Днепре на четыре дня отключат газ: все адреса

В Самарском районе Днепра четыре дня не будет газоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили на сайте компании «Дніпрогаз». Без газа жители будут в течение четырех дней – с 8 по 11 ноября. В течение четырех дней специалисты будут ремонтировать газовые сети Самарского района.

Временно будет ограничено распределение газа жильцам домов, проживающих по следующим адресам:

  • Улица Песчаная;
  • Улица Нагатинская;
  • Улица Дежнева;
  • Улица Норильская;
  • Улица Окская;
  • Улица Пономарчука;
  • Улица Радиальная;
  • Улица Яровой;
  • Улица Ярославны;
  • Переулок Ивана Купалы;
  • Улица Гаванская;
  • Улица 20 лет Победы;
  • Улица Автопарковая;
  • Улица Омельновича-Павленко;
  • Улица Бориспольская;
  • Переулок Михаила Дидевича;
  • Улица Выговского.

Газ вернут по окончании всех работ. При этом потребителям необходимо обеспечить доступ работникам газовой компании в каждую газифицированную квартиру.

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