В Україні створили лінію психологічної підтримки для чоловіків: як це працює

Зателефонувати може будь-який український чоловік, який має потребу в психологічній підтримці. Усе безкоштовно та анонімно. На лінії дзвінки приймають професійні психологи.
Отримати консультацію можна, якщо ви не здатні морально впоратися зі складнощами на роботі чи в повсякденному житті, маєте безсоння чи тривожність через війну чи будь-які інші проблеми.
Немає обмежень за віком чи сферою діяльності.
Звернутися по консультацію можна 24/7 за номером 2345. Усі дзвінки — безкоштовні.
Зазначається, що створили цю лінію UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, у співпраці з ГО «Інноваційні соціальні рішення» за сприяння уряду Великої Британії.
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