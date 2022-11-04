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  • В Україні створили лінію психологічної підтримки для чоловіків: як це працює

В Україні створили лінію психологічної підтримки для чоловіків: як це працює

Сьогодні 15:24
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В Україні за сприяння міжнародних інституцій відкрили лінію психологічної підтримки для чоловіків.

Новости Днепра про В Україні створили лінію психологічної підтримки для чоловіків: як це працює

Зателефонувати може будь-який український чоловік, який має потребу в психологічній підтримці. Усе безкоштовно та анонімно. На лінії дзвінки приймають професійні психологи.

Отримати консультацію можна, якщо ви не здатні морально впоратися зі складнощами на роботі чи в повсякденному житті, маєте безсоння чи тривожність через війну чи будь-які інші проблеми.

Немає обмежень за віком чи сферою діяльності. 

Новости Днепра про В Україні створили лінію психологічної підтримки для чоловіків: як це працює

Звернутися по консультацію можна 24/7 за номером 2345. Усі дзвінки — безкоштовні.

Зазначається, що створили цю лінію UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, у співпраці з ГО «Інноваційні соціальні рішення» за сприяння уряду Великої Британії.

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Новости Днепра про В Україні створили лінію психологічної підтримки для чоловіків: як це працюєУкраїнська

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