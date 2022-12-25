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  • В Украине с 1 января будут обмениваться старые лампочки на LED-лампы: где и как получить

В Украине с 1 января будут обмениваться старые лампочки на LED-лампы: где и как получить

Сегодня 20:19
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Если вы еще не приобрели энергосберегающую лампочку – есть шанс получить ее бесплатно.

Новости Днепра про В Украине с 1 января будут обмениваться старые лампочки на LED-лампы: где и как получить

С 1 января начнется бесплатный обмен энергоемких ламп накаливания на новые экономичные LED-лампочки. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, передает пресслужба Кабмина.

Обмен будет происходить в отделениях Укрпочты. Каждый украинец от 18 лет сможет обменять пять лампочек.

Также можно оставить заявку на обмен на портале Дии и уже прийти в отделение Укрпочты за LED-лампочками.

В общей сложности планируется обменять 50 млн лампочек. 30 миллионов лампочек Украина бесплатно получила от Евросоюза.

Если вы скептически относитесь к этой инициативе, то зря. По словам министерства экономики, население потребляет 40% электроэнергии в Украине и замена 50 млн. лампочек накаливания может сэкономить работу одного атомного реактора мощностью 1 ГВт.

LED-лампы потребляют в 7-8 раз меньше электроэнергии по сравнению с лампочками накаливания.

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Новости Днепра про В Украине с 1 января будут обмениваться старые лампочки на LED-лампы: где и как получитьУкраїнська Новости Днепра про В Украине с 1 января будут обмениваться старые лампочки на LED-лампы: где и как получитьРусский

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