В Україні з 1 січня обмінюватимуть старі лампочки на LED-лампи: де і як отримати 

Якщо ви ще не придбали енергозбережувальну лампочку - є шанс отримати її безкоштовно.

З 1 січня розпочнеться безкоштовний обмін енергоємних ламп розжарювання на нові економні LED-лампочки. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає пресслужба Кабміну.

Обмін відбуватиметься у відділеннях Укрпошти. Кожен українець віком від 18 років зможе обміняти п’ять лампочок.

Також можна залишити заявку на обмін на порталі Дія і потім уже прийти у відділення Укрпошти за LED-лампочками.

Загалом планується обміняти 50 млн лампочок. 30 мільйонів лампочок Україна безкоштовно отримала від Євросоюзу.

Якщо ви скептично ставитеся до цієї ініціативи, то дарма. За словами міністерки економіки, населення споживає 40% електроенергії в Україні та заміна 50 млн лампочок розжарювання може заощадити роботу одного атомного реактора потужністю 1 ГВт.

LED-лампи споживають у 7-8 разів менше електроенергії у порівнянні з лампочками розжарювання.