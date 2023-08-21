В Украине планируют создать военную полицию: чем она будет заниматься

В Украине может появиться новый правоохранительный орган – военная полиция. В настоящее время соответствующий законопроект проходит процедуру согласования в государственных органах.
Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Отмечается, что военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в структуры Министерства обороны Украины. Ее создадут на основе военной службы правопорядка, которая сейчас существует в структуре ВСУ.
В военную полицию перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений в зонах боевых действий. В целом, на новый орган планируют возложить следующие задачи:
В Минобороны подчеркнули, что военная полиция Украины создается так, чтобы она была совместима с соответствующими структурами в государствах-членах НАТО.
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