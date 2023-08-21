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В Украине планируют создать военную полицию: чем она будет заниматься

Сегодня 13:55
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Новый орган будет создан на базе уже существующей структуры, входящей в Министерство обороны.

Новости Днепра про В Украине планируют создать военную полицию: чем она будет заниматься

В Украине может появиться новый правоохранительный орган – военная полиция. В настоящее время соответствующий законопроект проходит процедуру согласования в государственных органах.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в структуры Министерства обороны Украины. Ее создадут на основе военной службы правопорядка, которая сейчас существует в структуре ВСУ.

В военную полицию перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений в зонах боевых действий. В целом, на новый орган планируют возложить следующие задачи:

  • предупреждение, выявление, прекращение военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и воинских уставов,
  • оперативно-розыскная деятельность,
  • специальная превенция в ВСУ и Государственной специальной службе транспорта (ГССТ),
  • обеспечение правопорядка, воинской дисциплины в ВСУ, ГССТ,
  • защита прав военнослужащих,
  • защита государственного имущества,
  • исполнение наказаний.

В Минобороны подчеркнули, что военная полиция Украины создается так, чтобы она была совместима с соответствующими структурами в государствах-членах НАТО.

Напомним, ранее мы писали, что поезда, курсирующие через Днепр, будет сопровождать военизированная охрана: подробности.

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