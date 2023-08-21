В Україні планують створити військову поліцію: чим вона буде займатися

Новий орган створять на базі вже існуючої структури, що входить до Міністерства оборони.

В Україні може з’явитися новий правоохоронний орган – військова поліція. Зараз відповідний законопроєкт проходить процедуру погодження у державних органах.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Зазначається, що військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входитиме до структур Міністерства оборони України. Її створять на основі Військової служби правопорядку, яка зараз існує в структурі ЗСУ.

До військової поліції перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів в зонах бойових дій. Загалом, на новий орган планують покласти такі завдання:

попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів,

оперативно-розшукова діяльність,

спеціальна превенція у ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ),

забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ,

захист прав військовослужбовців,

захист державного майна,

виконання покарань.

У Міноборони підкреслили, що військова поліція України створюється так, щоб вона була сумісною з відповідними структурами в державах-членах НАТО.

Нагадаємо, раніше ми писали, що потяги, які курсують через Дніпро, буде супроводжувати воєнізована охорона: подробиці.

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