В Україні планують створити військову поліцію: чим вона буде займатися

В Україні може з’явитися новий правоохоронний орган – військова поліція. Зараз відповідний законопроєкт проходить процедуру погодження у державних органах.
Про це повідомили у Міністерстві оборони.
Зазначається, що військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входитиме до структур Міністерства оборони України. Її створять на основі Військової служби правопорядку, яка зараз існує в структурі ЗСУ.
До військової поліції перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів в зонах бойових дій. Загалом, на новий орган планують покласти такі завдання:
У Міноборони підкреслили, що військова поліція України створюється так, щоб вона була сумісною з відповідними структурами в державах-членах НАТО.
Нагадаємо, раніше ми писали, що потяги, які курсують через Дніпро, буде супроводжувати воєнізована охорона: подробиці.
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