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На Дніпропетровщині викрили 16-річного наркоагронома

Сьогодні 11:49
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На Криворіжжі викрили підлітка, який вирощував кущі конопель в промислових масштабах.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині викрили 16-річного наркоагронома

Про це повідомили в обласній поліції. 

Так, 16-річного мешканця Криворізького району підозрюють у вирощуванні та збуті коноплі. Днями до наркоагронома навідалися поліціянти, які вилучили у юного нелегального підприємця понад 400 кущів нарковмісних рослин.

425 кущів конопель юнак вирощував на своїй присадибній ділянці, розташованій в одному із селищ поблизу Кривого Рогу. Чи були в підлітка дорослі помічники та чи встиг молодий наркобарон продати щось із вирощеного – з’ясують слідчі. 

Речові докази відправили на експертизу. Поки що юнакові офіційно не оголошували про підозру. Слідство триває. 
 
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Новости Днепра про На Дніпропетровщині викрили 16-річного наркоагрономаУкраїнська

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