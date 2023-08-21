На Дніпропетровщині викрили 16-річного наркоагронома

На Криворіжжі викрили підлітка, який вирощував кущі конопель в промислових масштабах.

Про це повідомили в обласній поліції.

Так, 16-річного мешканця Криворізького району підозрюють у вирощуванні та збуті коноплі. Днями до наркоагронома навідалися поліціянти, які вилучили у юного нелегального підприємця понад 400 кущів нарковмісних рослин.

425 кущів конопель юнак вирощував на своїй присадибній ділянці, розташованій в одному із селищ поблизу Кривого Рогу. Чи були в підлітка дорослі помічники та чи встиг молодий наркобарон продати щось із вирощеного – з’ясують слідчі.