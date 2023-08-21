Природа бере своє: у Дніпрі старі “броніки” кам’яних баб проросли польовими берізками (ФОТО)

Природа пробиває навіть "броню".

Торік у лютому співробітники історичного музею заклали кам’яних баб мішками з піском, щоб захистити від можливих ракетних ударів. Згодом для експонатів виготовили спеціальну потужну “броню”, а старі броніки залишили поруч.

Як виявилося, природа бере своє, тому зношена броня поросла польовими рослинами. Про це повідомила дніпрянка Yuliya Ratsibarska.

Бур’янці незламності. Кам’яні баби в Дніпрі ще на початку повномасштабної війни одягли в “броніки” з мішків із піском. Ну так от. Доведено на практиці: українські бур’янці пробиваються навіть крізь таку товщу, – зазначила авторка допису.

На фото нижче найімовірніше польова берізка. Такими рослинами зазвичай заростають зелені галявини. Це досить життєлюбна рослина, яка пробивається крізь суху землю, асфальт та пісок.

Містяни кажуть, що це схоже на саджанець верби, проте підтвердження цьому немає.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що кам’яних баб біля історичного музею в Дніпрі поселили в броньовані “будиночки”.

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