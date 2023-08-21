Природа бере своє: у Дніпрі старі “броніки” кам’яних баб проросли польовими берізками (ФОТО)

Торік у лютому співробітники історичного музею заклали кам’яних баб мішками з піском, щоб захистити від можливих ракетних ударів. Згодом для експонатів виготовили спеціальну потужну “броню”, а старі броніки залишили поруч.
Як виявилося, природа бере своє, тому зношена броня поросла польовими рослинами. Про це повідомила дніпрянка Yuliya Ratsibarska.
Бур’янці незламності. Кам’яні баби в Дніпрі ще на початку повномасштабної війни одягли в “броніки” з мішків із піском. Ну так от. Доведено на практиці: українські бур’янці пробиваються навіть крізь таку товщу, – зазначила авторка допису.
Містяни кажуть, що це схоже на саджанець верби, проте підтвердження цьому немає.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що кам’яних баб біля історичного музею в Дніпрі поселили в броньовані “будиночки”.
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