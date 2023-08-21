У Дніпрі мешканці помітили дивну комаху з довгим хоботом: хто це

Дуже часто у наших оселях можна зустріти дивних комах.

Нещодавно до мешканця Дніпра заповз у квартиру дивний жучок з довгим хоботом.

Чоловік вирішив поцікавитися у знавців, що це за комаха. Тому опублікував фото у ФБ-спільноті “Тваринний світ України”.

Хто це такий до мене заповз? Був врятований від киці і випущений у вікно. Розміром до 5 мм. Дніпро, 18 серпня 2023, – написав чоловік.

У коментарях користувачі ФБ повідомили, що це – довгоносик жолудевий (Curculio glandium).

Зазначимо, жолудевий довгоносик — це невеликий жук з довгим тонким хоботком. Дорослі особини можуть досягати довжини від 4 до 8 мм. Ці жучки харчуються переважно жолудями.

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