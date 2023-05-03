В Украине ограничили выдачу бесплатных LED-лампочек: доступен ли обмен в Днепре

В Украине сократили программу обмена ламп накаливания на LED-лампочки. Теперь бесплатные лампы украинцы смогут получить только в центральных отделениях Укрпочты в 23 населенных пунктах страны.

В пресс-службе Укрпочты сообщили, что обменять лампочки без предварительного заказа в «Дії» можно будет только до 5 мая включительно. Кто еще не успел этого сделать, могут заполнить заявку, и потом прийти забрать лампочки на почте, если они будут в тот день в наличии.

Так как спрос на обмен лампочек спал, то решено было оставить доступными для обмена только центральные отделения Укрпочты в областных центрах и городах-миллионниках.

В Украине на сегодняшний день доступно еще 17 млн лампочек для обмена. В ближайшее время ожидается прибытие еще 5 млн экономных LED-ламп, на которые украинцы смогут обменять свои старые лампочки.

Список отделений Укрпочты, где доступна данная услуга, украинцы могут узнать при подаче заявки на обмен через приложение «Дія».

Как подать заявку в «Дії» на обмен лампочек:

Авторизируйтесь в приложении «Дія», зайдите в меню «Услуги» и выберите пункт «Обмен ламп».

Введите номер телефона и выберите из списка доступное отделение «Укрпочты», в котором вам удобно совершить обмен.

Дождитесь уведомления от «Дії»: когда заявку подтвердят, на обмен ламп в выбранном отделении почты у заявителя будет пять дней.

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