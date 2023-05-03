В Украине ограничили выдачу бесплатных LED-лампочек: доступен ли обмен в Днепре

В пресс-службе Укрпочты сообщили, что обменять лампочки без предварительного заказа в «Дії» можно будет только до 5 мая включительно. Кто еще не успел этого сделать, могут заполнить заявку, и потом прийти забрать лампочки на почте, если они будут в тот день в наличии.
Так как спрос на обмен лампочек спал, то решено было оставить доступными для обмена только центральные отделения Укрпочты в областных центрах и городах-миллионниках.
В Украине на сегодняшний день доступно еще 17 млн лампочек для обмена. В ближайшее время ожидается прибытие еще 5 млн экономных LED-ламп, на которые украинцы смогут обменять свои старые лампочки.
Список отделений Укрпочты, где доступна данная услуга, украинцы могут узнать при подаче заявки на обмен через приложение «Дія».
Как подать заявку в «Дії» на обмен лампочек:
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