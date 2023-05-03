В Україні обмежили видачу безкоштовних LED-лампочок: чи доступний обмін у Дніпрі

У прес-службі Укрпошти пояснили, що обміняти лампочки без попереднього замовлення у “Дії” можна буде лише до 5 травня включно. Хто ще не встиг цього зробити, можуть заповнити заявку, і потім прийти забрати лампочки на пошті, якщо вони будуть в той день у наявності.
Оскільки попит на обмін лампочок спав, то вирішено було залишити доступними для обміну лише центральні відділення Укрпошти в обласних центрах та містах-мільйонниках.
В Україні на сьогоднішній день є ще 17 млн лампочок для обміну. Найближчим часом очікується прибуття ще 5 млн економних LED-ламп, на які українці зможуть обміняти свої старі лампочки.
Список відділень Укрпошти, де доступна дана послуга, українці можуть дізнатися при подачі заявки на обмін через додаток “Дія”.
Як подати заявку в “Дії” на обмін лампочок:
Читайте також:
Автор:
Ціна на породисте кошеня з документами та паспортами у Дніпрі…
У Дніпрі у четвер, 4 травня, знову будуть вимикати світло.
Весна - це час, коли багато хто замислюється про купівлю…
Велика вода з Дніпра знову затоплює косу та яхт-клуб на…