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  • В Україні обмежили видачу безкоштовних LED-лампочок: чи доступний обмін у Дніпрі

В Україні обмежили видачу безкоштовних LED-лампочок: чи доступний обмін у Дніпрі

Сьогодні 18:45
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В Україні скоротили програму обміну ламп розжарювання на LED-лампочки. Тепер безкоштовні лампи українці зможуть отримати лише у центральних відділеннях Укрпошти у 23 населених пунктах країни.

Новости Днепра про В Україні обмежили видачу безкоштовних LED-лампочок: чи доступний обмін у Дніпрі

У прес-службі Укрпошти пояснили, що обміняти лампочки без попереднього замовлення у “Дії” можна буде лише до 5 травня включно. Хто ще не встиг цього зробити, можуть заповнити заявку, і потім прийти забрати лампочки на пошті, якщо вони будуть в той день у наявності.

Оскільки попит на обмін лампочок спав, то вирішено було залишити доступними для обміну лише центральні відділення Укрпошти в обласних центрах та містах-мільйонниках.

В Україні на сьогоднішній день є ще 17 млн лампочок для обміну. Найближчим часом очікується прибуття ще 5 млн економних LED-ламп, на які українці зможуть обміняти свої старі лампочки.

Список відділень Укрпошти, де доступна дана послуга, українці можуть дізнатися при подачі заявки на обмін через додаток “Дія”.

Як подати заявку в “Дії” на обмін лампочок:

  • Авторизуйтесь у програмі “Дія”, зайдіть у меню “Послуги” та виберіть пункт “Обмін лампочок”.
  • Введіть номер телефону та виберіть зі списку доступне відділення “Укрпошти”, в якому вам зручно здійснити обмін.
  • Дочекайтесь повідомлення від “Дії”: коли заявку підтвердять, на обмін ламп у вибраному відділенні пошти заявник матиме п’ять днів.

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Новости Днепра про В Україні обмежили видачу безкоштовних LED-лампочок: чи доступний обмін у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про В Україні обмежили видачу безкоштовних LED-лампочок: чи доступний обмін у ДніпріРусский

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