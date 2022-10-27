В Украине малышей бесплатно проверят на 21 заболевание, — Минздрав

В Украине будет проведен скрининг новорожденных на 21 наследственное заболевание. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Ранее новорожденных украинцев бесплатно тестировали на 4 наследственных заболевания – гипотиреоз, фенилкетонурия, адреногенитальный синдром, муковисцидоз. А с октября общее количество орфанных метаболических заболеваний, которые включаются в скрининг новорожденных в Украине, составляет 21 заболевание», — сказал он.

Забор крови у ребенка происходит в первые 48 – 72 жизни. Эксперименты проводятся соответствующими центрами. При обнаружении отклонений от нормальных показателей информируют родителей и назначают дополнительные исследования или лечение.

«Такая диагностика спасет много жизней нашего будущего поколения, не говоря уже о качестве жизни, ведь ранняя диагностика практически всегда является главным шагом для эффективного лечения», — подчеркнул Ляшко.

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