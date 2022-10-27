В Україні безкоштовно перевірятимуть малюків на 21 захворювання, – МОЗ

В Україні проводитимуть скрінінг новонароджених на 21 спадкове захворювання. Про це розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко.

«Раніше новонароджених українців безкоштовно перевіряли на 4 спадкові хвороби – гіпотиреоз, фенілкетонурія, адреногенітальний синдром, муковісцидоз. А вже з жовтня загальна кількість орфанних метаболічних хвороб, які включені до скринінгу новонароджених в Україні, становить 21 захворювання», – зазначив він.

Взяття крові у дитини відбувається у перші 48 – 72 життя. Досліди проводять відповідні центри. Якщо виявлено відхилення від нормальних показників, про це інформують батьків та призначають додаткові дослідження або лікування.

«Така діагностика врятує багато життів нашого майбутнього покоління, не кажучи вже про його якість життя, адже рання діагностика – це майже завжди головний крок для ефективного лікування», – наголосив Ляшко.

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