В центре Днепра владелец кафе незаконно прорубил вторую дверь в доме

В историческом квартале Днепра владелец кафе незаконно прорубил дверь в доме.

Об этом сообщили в инспекции по благоустройству.

На улице Магдебургского права, 1 владелец кафе решил сделать из окна дверь. Без согласования с соответствующими службами города предприниматель вывалил часть фасада жилого дома.

17 июля в кафе посетили инспекторы и выписали админпротокол на директора заведения по самовольной установке двери.

В инспекции по благоустройству напомнили, что строительные работы фасадов должны производиться только после получения необходимых разрешений от профильных служб города.

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