В центре Днепра владелец кафе незаконно прорубил вторую дверь в доме

Об этом сообщили в инспекции по благоустройству.
На улице Магдебургского права, 1 владелец кафе решил сделать из окна дверь. Без согласования с соответствующими службами города предприниматель вывалил часть фасада жилого дома.
17 июля в кафе посетили инспекторы и выписали админпротокол на директора заведения по самовольной установке двери.
В инспекции по благоустройству напомнили, что строительные работы фасадов должны производиться только после получения необходимых разрешений от профильных служб города.
Читайте також:
Автор:
Сегодня враг массированно атаковал Украину.
В ночь на 19 июля россия выпустила по Украине 30…
Сегодня ночью в Крыму расцвела "бавовна".
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о расширении оснований увольнения…
В Новомосковске полиция разыскивает 38-летнего Андрея Зорина, который пошел рыбачить и пропал.
Сегодня враг массированно атаковал Украину.
В Вольногорске на Днепропетровщине на местных Мальдивах джип утонул в песке.
Нужна ваша помощь!
В ночь на 19 июля россия выпустила по Украине 30 крылатых ракет, одну авиационную и 32 дрона-камикадзе Shahed, украинская ПВО уничтожила 37 воздушных целей врага.
Сегодня ночью в Крыму расцвела "бавовна".
Важная информация!
Сирена длилась более трех часов, мониторинговые каналы писали о полете вражеских ракет и беспилотников.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о расширении оснований увольнения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения.
13 июня ночью в блиндаже на блокпосту возле села Песчанка Новомосковского района обнаружили военнослужащего без признаков жизни.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!