У центрі Дніпра власник кафе незаконно прорубав другі двері в будинку

Про це повідомили в інспекції з питань благоустрою.
На вулиці Магдебурзького права, 1 власник кафе вирішив зробити з вікна двері. Без погодження з відповідними службами міста, підприємець вивалив частину фасаду житлового будинку.
17 липня до кафе навідалися інспектори та виписали адмінпротокол на директора закладу щодо самовільного встановлення дверей.
В інспекції з благоустрою нагадали, що будівельні роботи фасадів мають проводити тільки після отримання необхідних дозволів від профільних служб міста.
Читайте також:
Автор:
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про розширення підстав звільнення…
У Дніпрі різко впали ціни на лохину.
У Дніпрі ДСНС-ки рятували чергове цуценя, яке втрапило в біду.
У вівторок, 18 липня, на вулиці Робочій перекинувся мікроавтобус.