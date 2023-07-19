У центрі Дніпра власник кафе незаконно прорубав другі двері в будинку

В історичному кварталі Дніпра власник кафе прорубав незаконні двері в будинку.

Про це повідомили в інспекції з питань благоустрою.

На вулиці Магдебурзького права, 1 власник кафе вирішив зробити з вікна двері. Без погодження з відповідними службами міста, підприємець вивалив частину фасаду житлового будинку.

17 липня до кафе навідалися інспектори та виписали адмінпротокол на директора закладу щодо самовільного встановлення дверей.

В інспекції з благоустрою нагадали, що будівельні роботи фасадів мають проводити тільки після отримання необхідних дозволів від профільних служб міста.

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