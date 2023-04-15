В центре Днепра произошла авария: погиб 51-летний водитель «ВАЗ» (ФОТО)

В пятницу, 14 апреля, на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Бородинской Шевченковского района Днепра произошла авария. Там столкнулись автомобили "ВАЗ 2106" и Hyundai Tucson.

ДТП произошло примерно в 19:30. Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

На место прибыли спасатели, которые установили, что столкнулись две легковушки: «ВАЗ 2106» и Hyundai Tucson. Иномарка после этого продолжила движение и столкнулась еще с тремя припаркованными автомобилями рядом.

В результате столкновения на месте погиб водитель «ВАЗ». Стало известно, что ему был 51 год.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и детали случившегося.

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