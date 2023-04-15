У центрі Дніпра сталася аварія: загинув 51-річний водій “ВАЗ” (ФОТО)

ДТП сталася приблизно о 19:30. Про це пише пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце прибули рятувальники, які встановили, що зіткнулися два легковика: “ВАЗ 2106” та Hyundai Tucson. Іномарка після цього продовжила рух та зіткнулася ще з трьома припаркованими автомобілями поруч.
Внаслідок зіткнення на місці загинув водій “ВАЗ”. Стало відомо, що йому був 51 рік.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та деталі того, що сталося.
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