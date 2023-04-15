У центрі Дніпра сталася аварія: загинув 51-річний водій “ВАЗ” (ФОТО)

У п'ятницю, 14 квітня, на перехресті вулиць Січових Стрільців та Бородинської Шевченківського району Дніпра сталася аварія. Там зіштовхнулися автомобілі “ВАЗ 2106” та Hyundai Tucson.

ДТП сталася приблизно о 19:30. Про це пише пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце прибули рятувальники, які встановили, що зіткнулися два легковика: “ВАЗ 2106” та Hyundai Tucson. Іномарка після цього продовжила рух та зіткнулася ще з трьома припаркованими автомобілями поруч.

Внаслідок зіткнення на місці загинув водій “ВАЗ”. Стало відомо, що йому був 51 рік.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та деталі того, що сталося.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: