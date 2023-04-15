Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У центрі Дніпра сталася аварія: загинув 51-річний водій “ВАЗ” (ФОТО)

Сьогодні 14:28
просмотров

У п'ятницю, 14 квітня, на перехресті вулиць Січових Стрільців та Бородинської Шевченківського району Дніпра сталася аварія. Там зіштовхнулися автомобілі “ВАЗ 2106” та Hyundai Tucson.

Новости Днепра про У центрі Дніпра сталася аварія: загинув 51-річний водій

ДТП сталася приблизно о 19:30. Про це пише пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 

На місце прибули рятувальники, які встановили, що зіткнулися два легковика: “ВАЗ 2106” та Hyundai Tucson. Іномарка після цього продовжила рух та зіткнулася ще з трьома припаркованими автомобілями поруч.

Новости Днепра про У центрі Дніпра сталася аварія: загинув 51-річний водій

Внаслідок зіткнення на місці загинув водій “ВАЗ”. Стало відомо, що йому був 51 рік. 

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та деталі того, що сталося. 

Читайте також:

Новости Днепра про У центрі Дніпра сталася аварія: загинув 51-річний водій Українська Новости Днепра про У центрі Дніпра сталася аварія: загинув 51-річний водій Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Червоний рівень небезпеки: жителів Дніпра та області попередили про загрозу затоплення
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:05
    Червоний рівень небезпеки: жителів Дніпра та області попередили про загрозу затоплення

    Рятувальники попереджають, що найближчими днями на річках очікується сильне підвищення…

    Залишився на дні разом з авто: у Дніпропетровській області водій на іномарці вилетів з траси в річку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:04
    Залишився на дні разом з авто: у Дніпропетровській області водій на іномарці вилетів з траси в річку

    У п’ятницю, 14 квітня, у селі Вовчанське Дніпропетровської області водій…

    Серветки, вино та фломастери: незвичні способи фарбування яєць на Великдень, які вас точно здивують
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:42
    Серветки, вино та фломастери: незвичні способи фарбування яєць на Великдень, які вас точно здивують

    Останній день підготовки до Великодня настав. Саме сьогодні більшість господинь…

    На Дніпропетровщині корова опинилася в пастці: довелося викликати рятувальників
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:38
    На Дніпропетровщині корова опинилася в пастці: довелося викликати рятувальників

    У п'ятницю, 14 квітня, у Тернівському районі міста Кривий Ріг…

    Наверх