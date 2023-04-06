В центре Днепра продают 7-этажное офисное здание

В Днепре продают 7-этажное заброшенное офисное здание.

Об этом говорится в объявлении на сайте Prozzoro.Продажи.

Покинутое офисное здание, которое находится в центре Днепра между улицей Сечевых Стрельцов и Екатеринославским бульваром, было выставлено на продажу.

В объявлении отмечено, что единый имущественный комплекс государственного предприятия, расположенный по адресу улица Шевченко, 32 выставили на аукцион. Начальная цена – 5 270 098 гривен.

По информации Prozzoro, организатор продаж – Фонд госимущества Украины. В настоящее время эта недостройка принадлежит «Днепропетровскавтотранссервису». По плану аукцион почти состояться уже 14 апреля. Отмечается, что продается само здание, но земля под ним — нет, ведь этот участок принадлежит городу, а право на пользование им имеет областная прокуратура.

У здания есть 7 этажей, а общая площадь составляет 3 тысячи 245 квадратных метров. Продается также трансформаторная подстанция, расположенная рядом.

Потенциальный покупатель должен уплатить гарантийный и регистрационный взнос. Кроме того, будущий владелец должен ликвидировать госучреждение, которому сейчас принадлежит здание.

Что известно о здании?

Построили его в 1982 году, но уже после первых лет эксплуатации на стенах начали появляться гигантские трещины. А все потому, что во время строительства, сваи не погрузили на необходимую глубину, потому что не хотели «раздражать» местных жителей лишним шумом.

С годами здание превратилось в аварийное. Внутри разрушалась лестница, расслаивалась кладка и проседал фундамент. До 2003 здесь еще сдавали в аренду офисные помещения, но уже двадцать лет оно не эксплуатируется. Заходят внутрь только бездомные или экстремалы, ищущие «острых ощущений».

Нынешний владелец здания – господдержка «Днепропетровскавтотрассервис», которое основало в 1999 году Министерство инфраструктуры Украины.

В конце 2021 года в этом здании произошел пожар.

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