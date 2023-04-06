У середмісті Дніпра продають 7-поверхову офісну будівлю

У Дніпрі продають 7-поверхову закинуту офісну будівлю.

Про це йдеться в оголошенні на сайті Prozzoro.Продажі.

Покинуту офісну будівлю, яка знаходиться в середмісті Дніпра між вулицею Січових Стрільців та Катеринославським бульваром, виставили на продаж.

В оголошенні зазначено, що єдиний майновий комплекс державного підприємства, який розташований за адресою вулиця Шевченка, 32 виставили на аукціон. Початкова ціна – 5 270 098 гривень.

За інформацією Prozzoro, організатор продажу – Фонд держмайна України. Наразі ця недобудова належить “Дніпропетровськавтотранссервісу”. За планом, аукціон майже відбутися уже 14 квітня. Зазначається, що продається саме будівля, але земля під нею – ні, адже ця ділянка належить місту, а право на користування нею має обласна прокуратура.

Споруда має 7 поверхів, а загальна площа складає 3 тисячі 245 квадратних метрів. Продається також трансформаторна підстанція, яка розташована поруч.

Потенцій покупець має сплатити гарантійний та реєстраційний внески. Крім цього, майбутній власник має ліквідувати держустанову, якій зараз належить будівля.

Що відомо про будівлю?

Побудували її в 1982 році, але вже після перших років експлуатації на стінах почали з’являтися гігантські тріщини. А все через те, що під час будівництва, палі не занурили на необхідну глибину, бо не хотіли “дратувати” місцевих мешканців зайвим шумом.

З роками будівля перетворилася на аварійну. Усередині руйнувалися сходи, розшаровувалася кладка та просідав фундамент. До 2003 року тут ще здавали в оренду офісні приміщення, але вже двадцять років вона не експлуатується. Заходять всередину тільки безхатьки або екстремали, які шукають “гострих відчуттів”.

Нинішній власник будівлі – держпідтриємство “Дніпропетровскавтотрассервіс”, яке заснувало в 1999 році Міністерство інфраструктури України.

Наприкінці 2021 року в цій будівлі сталася пожежа.

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