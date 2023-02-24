В центре Днепра продается известный ресторан: с дискошаром и системой охлаждения бокалов (ФОТО)

В Днепре на улице Баррикадной продается ресторан. Его открыли в 2020 году, а сейчас за действующий бизнес хотят 17, 6 млн грн или 472,5 тыс дол.
Общая площадь заведения 224 кв м. Все находится на первом этаже. Есть 5 помещений, в том числе кухня, а на улице в теплое время года открывается летняя терраса и есть зона со столиками. В объявлении говорится, что в ресторане может находиться до 60 гостей.
В зале ресторана есть 13 столиков рассчитанных на 19 мест, барная стойка, за которой смогут разместиться 10 посетителей. На летней площадке и в уличной зоне суммарно могут разместиться до 25 гостей заведения.
Также на летней площадке есть дискошар и красная диодная подсветка.
На кухне есть все, что нужно для приготовления пищи в ресторане, — от индукционной плиты и измельчителя льда, до раковины с системой охлаждения бокалов и грилем с автоматической системой гашения искр.
Отмечается, что новый владелец ресторана получит все: от столов до блендера.
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