Два этажа и «добрые соседи»: в Днепре продают дом дешевле однокомнатной квартиры (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дешевых домов на продажу в Днепре. Дома продаются не в садовых обществах, а на обычных улицах в «частным секторе».
В Таромском можно купить дом за 397 тыс. грн. Двор – 18 соток земли, жилье общей площадью 48 кв. м. Дом был построен в 1950-х годах. В помещении есть две комнаты, погреб, место для установки санузла.
Во дворе есть летняя кухня и несколько хозяйственных помещений, плодовые деревья. В доме есть электричество и вода, газ можно провести. Отопление печное.
Купить дом в Деевке -2 будет стоить почти 431 тыс. грн. Дом двухэтажный на 98 кв.м, с подвалом. Проведено электричество. На участке есть колодец, можно подвести газ.
Жилью требуется ремонт. Во дворе растут плодовые деревья.
За аналогичную цену можно купить дом в АНД районе в Днепре. Общая площадь дома 31,5 кв. в нем две комнаты, индивидуальное отопление. Как отмечает автор объявления о продаже: «состояние дома жилое, но оно нуждается в ремонте».
Все удобства в доме, есть погреб. Установленная сигнализация. В качестве дополнительного «бонуса» будущему владельцу достанутся: «добрые соседи».
В Новокодакском районе за почти 450 тыс. грн можно купить дом на 40 кв.м и две комнаты. Находится он на участке 10 соток. В доме есть вода, свет, канализационная яма.
Сам дом нуждается в ремонте, но выглядит довольно прилично, по крайней мере, на фото и по сравнению с другими домами в подборке.
524 тыс. грн нужно выложить за дом в районе Игрени в Днепре. Общая площадь дома 61 кв.м. В доме 4 комнаты, индивидуальное отопление – можно отапливать газом или твердым топливом.
Есть кухня и санузел. Во дворе есть гараж, летняя кухня, погреб, санузел и колонка с водой.
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