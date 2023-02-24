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  • У центрі Дніпра продають відомий ресторан: з дискошаром та системою охолодження бокалів (ФОТО)

У центрі Дніпра продають відомий ресторан: з дискошаром та системою охолодження бокалів (ФОТО)

Сьогодні 14:45
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У Дніпрі навіть під час повномасштабного вторгнення продовжують працювати заклади харчування, адже економічна підтримка держави дуже важлива для нашої країни. Бізнес активно працює та рухається. У місті не тільки відкриваються нові заклади, а й продаються вже існуючі.
 

Новости Днепра про У центрі Дніпра продають відомий ресторан: з дискошаром та системою охолодження бокалів (ФОТО)

У Дніпрі на вулиці Барикадній продається ресторан. Відкрили його у 2020 році. Хочуть за заклад 17,6 млн грн або 472,5 тис дол.

Новости Днепра про У центрі Дніпра продають відомий ресторан: з дискошаром та системою охолодження бокалів (ФОТО)

Загальна площа закладу 22 кв м. Знаходиться він на першому поверсі. У ресторані 5 приміщень, включаючи кухню, а також є відкритий майданчик на вулиці та відкрита зона зі столиками. У оголошенні сказано, що заклад вміщує до 60 гостей. У залі ресторану є 13 столів на 19 місць, барна стійка розрахована на 10 відвідувачів, а відкритий майданчик та зона на вулиці сумарно можуть прийняти 25 людей.

Новости Днепра про У центрі Дніпра продають відомий ресторан: з дискошаром та системою охолодження бокалів (ФОТО)

Родзинкою літнього майданчика ж дискошар і червоне діодне підсвічуванням.

На кухні є все, що потрібно для приготування страв – від індукційної плити і подрібнювача льоду то мийки з системою охолодження бокалів і грилем з автоматичною системою гасіння іскор.

Новости Днепра про У центрі Дніпра продають відомий ресторан: з дискошаром та системою охолодження бокалів (ФОТО)

Зазначається, що новому власнику ресторану дістанеться все: від столів до блендеру.

 

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Новости Днепра про У центрі Дніпра продають відомий ресторан: з дискошаром та системою охолодження бокалів (ФОТО)Українська Новости Днепра про У центрі Дніпра продають відомий ресторан: з дискошаром та системою охолодження бокалів (ФОТО)Русский

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