Как обменять лампы в отделении «Укрпочты»: есть ли очереди и что для этого нужно (ФОТОРЕПОРТАЖ)

По состоянию на начало февраля жители Днепра обменяли более 133 тыс ламп. Журналисты dnepr.info проверили, как работает обмен ламп в Днепре.
Обменять лампы накаливания на новые, экономные и светодиодные можно в любом почтовом отделении Днепра. Для этого не нужна предварительная регистрация в приложении «Дія». Все, что нужно – иметь при себе паспорт и идентификационный номер, а также 5 старых ламп. Подойдут с любым цоколем и любой формы.
Обмен ламп производят в рабочее время отделения, то есть в будние дни с 9 утра и до 18 вечера, а также по субботам с утра до 16:45. Перерыва на обед нет.
Сам процесс происходит очень быстро и просто. Приносите 5 ламп в отделение, стоите в очереди, если она есть, а потом меняете. Оператор проверят данные паспорта и ИНН, но процедура занимает минуту. После чего потребитель получает своего рода «чек», где написано, что он получил лампы, стоит его имя-фамилия, номер паспорта и домашний адрес, и подписывает его. А взамен получает 5 светодиодных ламп в коробках.
В отделении спального района Днепра в час приходят обменять лампы в среднем от 3 до 7 человек. Так что нельзя сказать, что на обмен стоят большие очереди или есть ажиотаж.
Если после обмена обнаружилось, что выданная лампа не работает, ее можно заменить на другую в том же отделении «Укрпочты». Сделать это нужно в течение месяца. Пока что по всей стране было зафиксировано 200 жалоб на неработающие лампочки, а это 0,1% от количества всех выданных.
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