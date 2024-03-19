В центре Днепра перекроют дорогу и тротуар: когда и где

В Днепре анонсировали перекрытие дорог и улиц.

В Днепровском городском совете анонсировали перекрытие проезжих частей и тротуаров в 2024 году.

Переулок Ломаный и спуск Крутогорный

По переулку Ламаному временно перекроют проезжую часть и тротуар. А по спуску Крутогорному, в районе перекрестка с переулком Ламаным, сузят проезжую часть.

С 27 марта по 19 июня по пер. Ломаному временно перекроют проезжую часть и тротуарную и сузят проезжую часть по уз. Крутогорный, в районе перекрестка с пер. Ломаным. Это связано с прокладкой сетей ливневой канализации, сообщили в горсовете.

Проспект Героев

По просп. Героев, 4 в Днепре временно сузят проезжую часть. С 20 марта по 19 апреля будет временно сужена проезжая часть и придомовая территория на просп. Героев, 4 между подъездами №12 и №13. Это связано со строительством кабельной линии, уточнили коммунальщики.

Улица Шевченко

По ул. Шевченко в Днепре временно перекроют тротуар. До 28 апреля временно перекроют тротуар в районе дома. №47 по ул. Шевченко и проезд к придомовой территории в районе дома. №22 по ул. Шевченко. Это связано с прокладкой кабельных сетей электроснабжения.

Переулок Южный

По пер. Южному в Днепре временно перекроют движение транспорта. С 4 апреля по 4 октября перекроют проезжую часть по пер. Южном, от дома. № 4-Б в дом. №7, в связи со строительными работами. Соответствующее разрешение обслуживающему кооперативу «ЖИЛ-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «РЕСПЕКТ» предоставил исполнительный комитет Днепровского городского совета.

Проспект Науки

По просп. Науки перекроют внутриквартальный проезд. С 11 апреля по 11 октября временно перекроют внутриквартальный проезд между домом. № 167 и дом. №169 по просп. Наука. Это связано со строительными работами.

Улица Харьковская

По ул. Харьковской в Днепре перекроют тротуар До 31 декабря 2024 года в районе дома. №2 по ул. Королевы Елизаветы II перекроют тротуар. Соответствующее разрешение ПАО «АКТА» предоставило исполнительный комитет Днепровского городского совета.

Улица Европейская

По ул. Европейской в Днепре сузят тротуар. До 1 сентября 2025 года будет заужен тротуар по ул. Европейской, от дома. № 14 в дом. №18-А. Соответствующее разрешение ПАО «АГРА» предоставило исполнительный комитет Днепровского городского совета.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: