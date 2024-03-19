У середмісті Дніпра перекриють дорогу та тротуар: коли та де

У Дніпрі анонсували перекриття доріг та вулиць.

У Дніпровській міській раді анонсували перекриття проїзних частин та тротуарів у 2024 році.

Провулок Ламаний та узвіз Крутогірний

По провулок Ламаному тимчасово перекриють проїзну частину і тротуар. А по узвозу Крутогірному, у районі перехрестя з провулком Ламаним, звузять проїзну частину.

З 27 березня по 19 червня по пров. Ламаному тимчасово перекриють проїзну частину і тротуарну та звузять проїзну частину по узв. Крутогірному, у районі перехрестя з пров. Ламаним. Це пов’язано з прокладання мереж зливової каналізації, повідомили у міськраді.

Проспект Героїв

По просп. Героїв, 4 у Дніпрі тимчасово звузять проїзну частину. З 20 березня по 19 квітня буде тимчасово звужена проїзна частина і прибудинкова територія по просп. Героїв, 4 між під’їздами № 12 і № 13. Це пов’язано з будівництвом кабельної лінії, уточнили комунальники.

Вулиця Шевченка

По вул. Шевченка у Дніпрі тимчасово перекриють тротуар. До 28 квітня тимчасово перекриють тротуар у районі буд. № 47 по вул. Шевченка та проїзд до прибудинкової території в районі буд. № 22 по вул. Шевченка. Це пов’язано з прокладанням кабельних мереж електропостачання.

Провулок Південний

По пров. Південному у Дніпрі тимчасово перекриють рух транспорту. З 4 квітня по 4 жовтня перекриють проїзну частину по пров. Південному, від буд. № 4-Б до буд. № 7, у зв’язку з будівельними роботами. Відповідний дозвіл обслуговчому кооперативу “ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ “РЕСПЕКТ” надав виконавчий комітет Дніпровської міської ради.

Проспект Науки

По просп. Науки перекриють внутрішньоквартальний проїзд. З 11 квітня по 11 жовтня тимчасово перекриють внутрішньоквартальний проїзд між буд. № 167 та буд. № 169 по просп. Науки. Це пов’язано з будівельними роботами.

Вулиця Харківська

По вул. Харківській у Дніпрі перекриють тротуар. До 31 грудня 2024 року у районі буд. № 2 по вул. Королеви Єлизавети ІІ перекриють тротуар. Відповідний дозвіл ПАТ «АКТА» надав виконавчий комітет Дніпровської міської ради.

Вулиця Європейська

По вул. Європейській у Дніпрі звузять тротуар. До 1 вересня 2025 року буде звужений тротуар по вул. Європейській, від буд. № 14 до буд. № 18-А. Відповідний дозвіл ПАТ «АГРА» надав виконавчий комітет Дніпровської міської ради.

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