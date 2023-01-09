В центре Днепра обнаженный парень разгромил известную кофейню (ВИДЕО)

В центре Днепра неадекватный посетитель разгромил кафе.

В воскресенье 8 января, в одно из кафе в центре Днепра ворвался обнаженный мужчина и начал крушить все вокруг. О неприятном инциденте рассказал владелец заведения «Shepit Coffeebar» Феликс Безрук.

По его словам, мужчина имел признаки наркотического опьянения и зашел в заведение полуобнаженным. В тот день на смене были двое работников и двое посетителей. Один из них знакомый юрист владельцев заведения, которое и вызвало полицию.

Второй гость попытался успокоить неадеквата, но тот не останавливался, поэтому клиенту удалось спасти лишь одну из любимых чашек в кафе. Когда молодой человек закончил крушить помещение, то полностью разделся и направился в соседнее отделение почты. Там его уже поймали полицейские.

Владелец отметил, что никто не пострадал. Молодой человек нанес ущерб заведению примерно на 150 тысяч гривен. Феликс Безрук надеется, что получится получить компенсацию, однако главное, что клиенты и работники остались невредимыми.

На видео момент инцидента.

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