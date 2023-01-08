Не полетели, потому что молодняк ранен: в Днепре на озере Шпаковое может замерзнуть семья лебедей

В Днепре на озере Шпаковое была замечена семья лебедей.
Как отмечают в сообществе «Фрунзенский Днепр», это двое взрослых и трое молодых птиц. Среди молодняка есть птица, которая не летает. Поэтому, наверное, семья пернатых никуда не улетела на зимовку, а осталась.
Днепрянка Светлана очень переживает за лебедей и просит всех неравнодушных помочь. Поэтому, если вы знаете, как помочь птицам, и хотите это сделать, звоните по телефону: 098-40-95-888, Светлана!
Не будьте равнодушны, ведь сейчас очень морозные ночи, которые могут стать роковыми для белых красавцев!
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