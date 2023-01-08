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Остался сидеть на вещах хозяйки: в Днепре пес Степан ищет семью

Сегодня 16:54
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Возможно, именно вы можете приютить собаку!

Новости Днепра про Остался сидеть на вещах хозяйки: в Днепре пес Степан ищет семью

В Днепре пес Степан ищет семью.

Как пишут в ФБ-сообществе «Экстренная помощь животным Днепр», хозяйка собаки — пожилая женщина — умерла. Приехали родственники, вынесли из квартиры вещи умершей на свалку, а вместе с ними и любимца – пса Степана. Он так и остался сидеть на вещах хозяйки.

Со временем вещи разобрали, а вот собачка так и осталась. Сейчас о нем заботятся местные жители, даже сделали для него будку, но Степану нужна семья.

Он молодой, возраст – 1-1,5 года. Будет вам хорошим верным другом.

Если вы решили приютить собачку, звоните по этому номеру: 050-602-17-81, Светлана.

Добавим, что собачке не подойдет жизнь в частном секторе – на цепи, он привык к квартире, Степан очень нежный и контактный!

Новости Днепра про Остался сидеть на вещах хозяйки: в Днепре пес Степан ищет семью

Напомним, ранее мы писали, что  в Днепре на озере Шпаковое может замерзнуть семья лебедей

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Новости Днепра про Остался сидеть на вещах хозяйки: в Днепре пес Степан ищет семьюУкраїнська Новости Днепра про Остался сидеть на вещах хозяйки: в Днепре пес Степан ищет семьюРусский

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