Остался сидеть на вещах хозяйки: в Днепре пес Степан ищет семью

В Днепре пес Степан ищет семью.
Как пишут в ФБ-сообществе «Экстренная помощь животным Днепр», хозяйка собаки — пожилая женщина — умерла. Приехали родственники, вынесли из квартиры вещи умершей на свалку, а вместе с ними и любимца – пса Степана. Он так и остался сидеть на вещах хозяйки.
Со временем вещи разобрали, а вот собачка так и осталась. Сейчас о нем заботятся местные жители, даже сделали для него будку, но Степану нужна семья.
Он молодой, возраст – 1-1,5 года. Будет вам хорошим верным другом.
Если вы решили приютить собачку, звоните по этому номеру: 050-602-17-81, Светлана.
Добавим, что собачке не подойдет жизнь в частном секторе – на цепи, он привык к квартире, Степан очень нежный и контактный!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на озере Шпаковое может замерзнуть семья лебедей.
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