Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У середмісті Дніпра оголений молодик розтрощив відому кав’ярню (ВІДЕО)

Сьогодні 13:24
просмотров

У середмісті Дніпра неадекватний відвідувач розгромив кав'ярню.

Новости Днепра про У середмісті Дніпра оголений молодик розтрощив відому кав'ярню (ВІДЕО)

У неділю 8 січня, в одну із кав’ярень в середмісті Дніпра ввірвався оголений чоловік та почав трощити майно. Про неприємний інцидент розповів власник закладу “Shepit Coffeebar” Фелікс Безрук.
 
За його словами, чоловік мав ознаки наркотичного сп’яніння та зайшов до закладу напівоголеним. У той день на зміні були двоє працівників та двоє відвідувачів. Один із них знайомий юрист власників закладу, який і викликав поліцію.
 
Другий гість спробував заспокоїти неадеквата, але той не зупинявся, тому клієнтові лише вдалося врятувати одну із улюблених чашок в кафе. Коли молодик закінчив трощити приміщення, то повністю роздягнувся та попрямував в сусіднє відділення пошти, де його вже піймали правоохоронці.
 
Власник зазначив, що ніхто не постраждав. Молодик завдав збитків приблизно на 150 тисяч гривень. Фелікс Безрук сподівається, що вдасться отримати компенсацію, проте головне, що клієнти та працівники залишилися неушкодженими.
 
На відео момент інциденту.
 

Новости Днепра про У середмісті Дніпра оголений молодик розтрощив відому кав'ярню (ВІДЕО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    60 тис грн на місяць: яким водіям у Дніпрі найбільше платять
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:46
    60 тис грн на місяць: яким водіям у Дніпрі найбільше платять

    Робота водієм – одна з найбільш затребуваних вакансій не тільки…

    У Дніпрі осередок “партії Шарія” готував масові заворушення в регіоні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:24
    У Дніпрі осередок “партії Шарія” готував масові заворушення в регіоні

    У Дніпрі викрили осередок партії Шарія.

    Президент призупинив громадянство митрополита Дніпропетровської єпархії УПЦ МП
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:59
    Президент призупинив громадянство митрополита Дніпропетровської єпархії УПЦ МП

    Представника Дніпропетровської єпархії УПЦ Московського патріархату позбавили громадянства.

    У Дніпрі сьогодні знову деякі мешканці залишилися без води: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:39
    У Дніпрі сьогодні знову деякі мешканці залишилися без води: адреси

    Сьогодні, 9 січня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

    Наверх