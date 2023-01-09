У середмісті Дніпра оголений молодик розтрощив відому кав’ярню (ВІДЕО)

У середмісті Дніпра неадекватний відвідувач розгромив кав'ярню.

У неділю 8 січня, в одну із кав’ярень в середмісті Дніпра ввірвався оголений чоловік та почав трощити майно. Про неприємний інцидент розповів власник закладу “Shepit Coffeebar” Фелікс Безрук.

За його словами, чоловік мав ознаки наркотичного сп’яніння та зайшов до закладу напівоголеним. У той день на зміні були двоє працівників та двоє відвідувачів. Один із них знайомий юрист власників закладу, який і викликав поліцію.

Другий гість спробував заспокоїти неадеквата, але той не зупинявся, тому клієнтові лише вдалося врятувати одну із улюблених чашок в кафе. Коли молодик закінчив трощити приміщення, то повністю роздягнувся та попрямував в сусіднє відділення пошти, де його вже піймали правоохоронці.

Власник зазначив, що ніхто не постраждав. Молодик завдав збитків приблизно на 150 тисяч гривень. Фелікс Безрук сподівається, що вдасться отримати компенсацію, проте головне, що клієнти та працівники залишилися неушкодженими.

На відео момент інциденту.

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