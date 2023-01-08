Обмен военнопленными: домой вернулись 50 украинских Героев (ФОТО)

Сегодня, 8 января, прошел новый обмен пленными.

Домой вернулись 50 защитников Украины.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Среди тех, кого удалось вернуть из российского плена, – ребята из ВСУ, ТРО, НГУ, ГПСУ, ВМС, а также из ССО. 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.

Возвращаем людей, попавших в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитников Мариуполя, ребят из Донецкого направления, из-под Бахмута, а также из Киевщины, Черниговщины, Херсонщины и других регионов, где продолжались бои. Это не последний обмен. Наша задача — вернуть всех наших людей, и мы ее выполним. Спасибо Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными за отличную работу, — написал Ермак.