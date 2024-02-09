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  • В центре Днепра мужчины устроили драку со стрельбой: видео и комментарий полиции

В центре Днепра мужчины устроили драку со стрельбой: видео и комментарий полиции

Сегодня 16:40
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В четверг вечером, 8 февраля, в Днепре на проспекте Яворницкого (в районе Кельнского бульвара) мужчины устроили драку со стрельбой.

Новости Днепра про В центре Днепра мужчины устроили драку со стрельбой: видео и комментарий полиции

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что между двумя компаниями мужчин произошел конфликт, переросший в драку со стрельбой. В результате инцидента никто не пострадал.

На место происшествия вызвали правоохранителей.

Мы обратились за комментарием в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что правоохранители изъяли на месте происшествия шумовой пистолет. Все участники установлены. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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