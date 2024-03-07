В центре Днепра мужчина неожиданно напал на прохожего и безосновательно его избил

Задержали мужчину, избившего прохожего посреди центра Днепра.

Детали инцидента сообщили в полиции и прокуратуре.

4 марта в центре Днепра 27-летний мужчина неожиданно набросился на прохожего, которого видел впервые. Между ними начался спор, переросший в драку.

Подозреваемый безосновательно нанес ранее незнакомому жителю телесные повреждения в область головы. Пострадавший был госпитализирован в медучреждение в тяжелом состоянии, — сообщает прокуратура Днепра.

После совершенного нападавший покинул место преступления. 52-летнего пострадавшего нашли прохожие, вызвавшие «скорую».

Впоследствии правоохранители разыскали нападающего. Им оказался 27-летний местный житель. Мужчина не смог объяснить стражам порядка, почему набросился на прохожего.

В настоящее время в суд подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается следствие.

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