У центрі Дніпра чоловік зненацька напав на перехожого та безпідставно його побив

Затримали чоловіка, який побив перехожого посеред центру Дніпра.

Деталі інциденту повідомили у поліції та прокуратурі.

4 березня у центрі Дніпра 27-річний чоловік зненацька накинувся на перехожого, якого бачив вперше. Між ними розпочалася суперечка, яка переросла у бійку.

Підозрюваний безпідставно наніс раніше незнайомому мешканцю тілесні ушкодження в область голови. Потерпілого було госпіталізовано до медзакладу у тяжкому стані, – повідомляє прокуратура Дніпра.

Після скоєного нападник залишив місце злочину. 52-річного потерпілого знайшли перехожі, які викликали “швидку”.

Згодом правоохоронці розшукали нападника. Ним виявився 27-річний місцевий житель. Чоловік не зміг пояснити правоохоронцям, чому накинувся на перехожого.

Наразі до суду подано клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

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