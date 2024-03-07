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  • У центрі Дніпра чоловік зненацька напав на перехожого та безпідставно його побив

У центрі Дніпра чоловік зненацька напав на перехожого та безпідставно його побив

Сьогодні 17:58
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Затримали чоловіка, який побив перехожого посеред центру Дніпра.

Новости Днепра про У центрі Дніпра чоловік зненацька напав на перехожого та безпідставно його побив

Деталі інциденту повідомили у поліції та прокуратурі. 

4 березня у центрі Дніпра 27-річний чоловік зненацька накинувся на перехожого, якого бачив вперше. Між ними розпочалася суперечка, яка переросла у бійку. 

Підозрюваний безпідставно наніс раніше незнайомому мешканцю тілесні ушкодження в область голови. Потерпілого було госпіталізовано до медзакладу у тяжкому стані, – повідомляє прокуратура Дніпра. 

Після скоєного нападник залишив місце злочину. 52-річного потерпілого знайшли перехожі, які викликали “швидку”. 

Згодом правоохоронці розшукали нападника. Ним виявився 27-річний місцевий житель. Чоловік не зміг пояснити правоохоронцям, чому накинувся на перехожого.

Наразі до суду подано клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство. 

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Новости Днепра про У центрі Дніпра чоловік зненацька напав на перехожого та безпідставно його побивУкраїнська

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