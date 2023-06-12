В центре Днепра хотят демонтировать памятник, которому больше двухсот лет

Речь идет о Екатеринисской миле, расположенной рядом со Свято-Преображенским собором на Соборной площади Днепра.

Эту памятку, которую установили в 1787 году, предлагают демонтировать.

Екатерининская миля – дорожный знак, который соорудили в честь визита Екатерины Второй в конце 18 века, когда императрица ехала в завоеванный Крым. Считается, что миля является первым каменным сооружением Екатеринослава. Общественный деятель Сергей Волынец предлагает ее демонтировать, ведь этот монумент – символ имперского наследия, поэтому ему не место в современном Днепре.

Об этом Сергей Волынец сообщил на своей Facebook-странице.

По его словам, дорожный знак имел геополитическую цель и должен продемонстрировать «неоспоримые права» на включение Крыма и других территорий Южной Украины в состав российской империи. Такие милые устанавливались на маршруте императрицы до полуострова.

Один из таких знаков сохранился и благополучно стоит в Днепре на Соборной площади. Некоторые апологеты церкви «Ценашаистория» настаивают, что именно с него началась история города. Прогнозирую в скором будущем «палкую дискуссию» относительно его демонтажа, — пишет Сергей Волынец.

Что известно о Екатерининской миле

По словам краеведов, это было первое каменное строение на территории Екатеринослава. Милю установили в год основания этого города на территории современного Днепра. В настоящее время она расположена рядом с оградой Преображенского собора.

Миля имеет вид острой четырехгранной постройки. На одной из сторон верхней части есть круглый медальон, где была не сохранившаяся надпись.

Всего таких миль осталось 9 штук. Они есть в Херсонской, Запорожье и конечно в Крыму. Еще одна расположена в поселке Волосское в Днепровском районе, но она частично разрушена.

Несмотря на то, что этому сооружению более двухсот лет, но по словам Сергея Волынца, монумент в действительности не имеет исторической ценности, ведь он неоднократно восстанавливался, поэтому не сохранил следов древности.

Забегая вперед и предвосхищая аргументы защитников данного объекта, процитирую Владимира Машукова. В «Воспоминаниях о городе Екатеринославе» в 1910 году он так описал историческую ценность обелиска: «Одно лишь достоверно, что памятник, стоящий у соборной ограды, — столб-миля был неоднократно восстановлен и не сохранил в себе никаких следов древности», – заметил общественный деятель.

Заметим, что пока никто сносить милю не будет. Это только общественные обсуждения.

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