У центрі Дніпра хочу демонтувати пам’ятку, якій більше двохсот років

Мова йде про Катериниську милю, яка розташована поруч зі Свято-Преображенським собором на Соборній площі Дніпра.

Цю пам’ятку, яку встановили в 1787 році, пропонують демонтувати.

Катерининська миля – дорожній знак, який спорудили на честь візиту Катерини Другої наприкінці 18 століття, коли імператриця їхала до завойованого Криму. Вважається, що миля є першою кам’яною спорудою Катеринослава. Громадський діяч Сергій Волинець пропонує її демонтувати, адже цей монумент символ імперської спадщини, тому йому не місце в сучасному Дніпрі.

Про це Сергій Волинець повідомив на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, дорожній знак мав геополітично мету та мав продемонструвати “незаперечні права” на включення Криму та інших територій Південної України до складу російської імперії. Такі милі встановлювалися на маршруті імператриці до півострова.

Один з таких знаків зберігся та благополучно стоїть у Дніпрі на Соборному майдані. Деякі апологети церкви “Ценашаісторія” наполягають, що саме з нього почалась історія міста. Прогнозую у недалекому майбутньому “палку дискусію” щодо його демонтажу, – пише Сергій Волинець.

Що відомо про Катерининську милю

За словами краєзнавців, це була перша кам’яна споруда на території Катеринослава. Милю встановили в рік заснування цього міста на території сучасного Дніпра. Наразі вона розташована поруч з огорожею Преображенського собору.

Миля має вигляд гострої чотиригранної споруди. На одній зі сторін верхньої частини є круглий медальйон, де був надпис, який не зберігся.

Усього таких миль залишилося 9 штук. Вони є на Херсонщині, Запоріжжі та звичайно в Криму. Ще одна розташована в селищі Волоське у Дніпровському районі, але вона частково зруйнована.

Попри те, що цій споруді понад двісті років, але за словами Сергія Волинця, монумент насправді не має історичної цінності, адже він неодноразово відновлювався, тому не зберіг слідів давнини.

Забігаючи наперед та передбачаючи аргументи захисників даного об’єкту, процитую Володимира Машукова. У “Спогадах про місто Катеринослав” у 1910 році він так описав історичну цінність обеліску: “Одне лише достовірно, що пам’ятник, що стоїть біля соборної огорожі, – стовп-миля був неодноразово відновлений і не зберіг у собі жодних слідів давнини”, – зауважив громадський діяч.

Зауважимо, що поки що ніхто зносити милю не буде. Це тільки громадські обговорення.

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