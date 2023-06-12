У центрі Дніпра хочу демонтувати пам’ятку, якій більше двохсот років

Цю пам’ятку, яку встановили в 1787 році, пропонують демонтувати.
Катерининська миля – дорожній знак, який спорудили на честь візиту Катерини Другої наприкінці 18 століття, коли імператриця їхала до завойованого Криму. Вважається, що миля є першою кам’яною спорудою Катеринослава. Громадський діяч Сергій Волинець пропонує її демонтувати, адже цей монумент символ імперської спадщини, тому йому не місце в сучасному Дніпрі.
Про це Сергій Волинець повідомив на своїй Facebook-сторінці.
За його словами, дорожній знак мав геополітично мету та мав продемонструвати “незаперечні права” на включення Криму та інших територій Південної України до складу російської імперії. Такі милі встановлювалися на маршруті імператриці до півострова.
Один з таких знаків зберігся та благополучно стоїть у Дніпрі на Соборному майдані. Деякі апологети церкви “Ценашаісторія” наполягають, що саме з нього почалась історія міста. Прогнозую у недалекому майбутньому “палку дискусію” щодо його демонтажу, – пише Сергій Волинець.
За словами краєзнавців, це була перша кам’яна споруда на території Катеринослава. Милю встановили в рік заснування цього міста на території сучасного Дніпра. Наразі вона розташована поруч з огорожею Преображенського собору.
Забігаючи наперед та передбачаючи аргументи захисників даного об’єкту, процитую Володимира Машукова. У “Спогадах про місто Катеринослав” у 1910 році він так описав історичну цінність обеліску: “Одне лише достовірно, що пам’ятник, що стоїть біля соборної огорожі, – стовп-миля був неодноразово відновлений і не зберіг у собі жодних слідів давнини”, – зауважив громадський діяч.
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