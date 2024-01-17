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В сети показали уникальные фото Нового моста в Днепре за несколько месяцев до открытия

Сегодня 10:35
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Днепряне показали ретро-фото Нового моста за несколько месяцев до открытия.

Новости Днепра про В сети показали уникальные фото Нового моста в Днепре за несколько месяцев до открытия

Новый мост построили в 1960-х годах, после того, как старая деревянная переправа, возведенная на скорую руку в 1944 — сгорела.

В сообществе «История в фотографиях. Екатеринослав – Днепропетровск» показали редкие фото со времен строительства моста.

На опубликованном фото видно, что не хватает только одного пролета. Фото из архива Михаила Верника датируется ноябрем 1966 года.

Однако в комментариях считают, что на фото не ноябрь, а октябрь 1966 года или конец сентября.

Это не может быть ноябрь 1966 г. Потому что 14 октября 1966 г. проводили испытания, по мосту проехали грузовики. А открыли мост 5 ноября 1966 года, – пишут днепряне.

Строительство Нового моста было начато в 1964-м. В отличие от своего временного предшественника новая переправа была бетонной. Первую балку, которая соединяла два берега, положили в августе 1966. А 14 октября уже проводили испытания переправы грузовиками. Дата торжественного открытия Центрального моста для движения – 5 ноября 1966 года.

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