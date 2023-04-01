В салоне нашли мертвого зайца: в Кривом Роге ночью водитель снес столб, разбил авто и сбежал

В Кривом Роге в Терновском районе города ночью 1 апреля произошла авария. Там водитель на легковом автомобиле врезался в столб и снес его.

Виновник ДТП оставил разбитую машину на месте, а сам скрылся в неизвестном направлении. Об этом информирует Telegram-канал «Свои. Кривой Рог».

Авария произошла недалеко от железнодорожных путей, где и было найдено авто. В салоне иномарки правоохранители обнаружили большое количество бутылок из-под алкоголя, а также мертвого зайца. Предположительно, водитель-беглец возвращался с охоты.

Сейчас личность виновника ДТП не установлена. Полиция выясняет все обстоятельства.

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