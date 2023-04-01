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  • У салоні знайшли мертвого зайця: у Кривому Розі вночі водій зніс стовп, розтрощив авто і втік

У салоні знайшли мертвого зайця: у Кривому Розі вночі водій зніс стовп, розтрощив авто і втік

Сьогодні 13:19
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У Кривому Розі у Тернівському районі міста вночі 1 квітня сталася аварія. Там водій на легковому автомобілі врізався у стовп і зніс його.

Новости Днепра про У салоні знайшли мертвого зайця: у Кривому Розі вночі водій зніс стовп, розтрощив авто і втік

Винуватець ДТП залишив розтрощену машину на місці, а сам втік у невідомому напрямку. Про це інформує Telegram-канал “Свої. Кривий Ріг”.

Аварія сталася недалеко від залізничних колій, де і було знайдено авто. У салоні іномарки правоохоронці виявили велику кількість пляшок з-під алкоголю, а також мертвого зайця. Імовірно, водій-утікач повертався з полювання. 

Наразі особу винуватця ДТП не встановлено. Поліція з’ясовує всі обставини. 

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Новости Днепра про У салоні знайшли мертвого зайця: у Кривому Розі вночі водій зніс стовп, розтрощив авто і втікУкраїнська

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