У салоні знайшли мертвого зайця: у Кривому Розі вночі водій зніс стовп, розтрощив авто і втік

Винуватець ДТП залишив розтрощену машину на місці, а сам втік у невідомому напрямку. Про це інформує Telegram-канал “Свої. Кривий Ріг”.
Аварія сталася недалеко від залізничних колій, де і було знайдено авто. У салоні іномарки правоохоронці виявили велику кількість пляшок з-під алкоголю, а також мертвого зайця. Імовірно, водій-утікач повертався з полювання.
Наразі особу винуватця ДТП не встановлено. Поліція з’ясовує всі обставини.
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