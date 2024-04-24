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  • В саду до сих пор стоит плетеное кресло: в сети показали «уснувший» дом на Мандрыковке в Днепре

В саду до сих пор стоит плетеное кресло: в сети показали «уснувший» дом на Мандрыковке в Днепре

Сегодня 12:34
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На Мандрыковке нашли дом-призрак.

Новости Днепра про В саду до сих пор стоит плетеное кресло: в сети показали

Не только в селах можно встретить заброшенные дома. Почти в центре Днепра нашли дом, который «уснул» много лет назад.

По словам исследовательницы города Елены Присягиной, на Мандриковке во время прогулки ей удалось наткнуться на застывший во времени дом. Дом довольно небольшой, но когда-то был ухоженным и уютным. Что интересно, внутри осталось много личных вещей – сумка, косметичка, одежда, ковры. Все они нетронуты, словно хозяин жилья собирался вернуться в дом, но не смог.

Дворик очень уютный, хоть и запущенный. В саду стоит плетеное кресло. Представилось, как уютно было в саду, когда собиралась семья. Еще и на окне сидел кот, создавая иллюзию того, что в доме еще кто-то живет. Грустно было на это смотреть, – написала Елена.

Елена не смогла выяснить, куда делись хозяева, так как рядом никого не было и расспросить соседей не удалось. Дом заброшенный, с текущей крышей, поэтому скорее всего здесь давно никто не живет.

Днепряне предполагают, что владелец дома был одинок, после его смерти некому было унаследовать дом, и все осталось как есть.

Скорее всего, документы были не в порядке, поэтому даже если есть наследники, чтобы довести до ума документы, нужно много денег и сил вложить. Легче все бросить, – пишут горожане.

Есть версия, что хозяина отселили, так как на Мандрыковке многие дома шли под снос. А дома больше документально не существует, но и снести постройку никто не может.

Увидеть дом, застывший во времени, можно на видео.

Відео: FB — Історія у фотографіях. Катеринослав — Дніпропетровськ.

 

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