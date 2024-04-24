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У саду досі стоїть плетене крісло: у мережі показали “заснулий” будинок на Мандриківці у Дніпрі

Сьогодні 12:34
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На Мандриківці знайшли будинок-привид.

Новости Днепра про У саду досі стоїть плетене крісло: у мережі показали

Не тільки в селах можна зустріти закинуті будинки. Майже в центрі Дніпра знайшли хату, яка “заснула” багато років тому.

За словами дослідниці міста Олени Присягіної, на Мандриківці під час прогулянки їй вдалося наткнутися на будинок, який застиг в часі. Хата досить невелика, але колись була доглянутою та затишною. Що цікаво, всередині залишилося багато особистих речей – сумка, косметичка, одяг, килими. Усі вони неторкнуті, наче господар помешкання збирався повернутися до будинку, але не зміг.

Дворик дуже затишний, хоча й запущений. У саду стоїть плетене крісло. Уявилося, як затишно було в саду, коли збиралася родина. Ще й на вікні сидів кіт, створюючи ілюзію того, наче в будинку ще хтось живе. Сумно було на це дивитися, – написала Олена.

Олена не змогла з’ясувати, куди поділися господарі, позаяк поруч нікого не було і розпитати сусідів не вдалося. Будинок закинутий, з дахом, який тече, тому скоріш за все тут давно ніхто не живе.

Дніпряни припускають, що власник хати був одиноким, після його смерті не було кому успадкувати будинок, і все залишилося як є. 

Скоріш за все документи були не в порядку, тому навіть якщо є спадкоємці, аби довести до розуму документи, треба багато грошей і сил вкласти. Легше все кинути, – пишуть містяни.

Є версія, що господаря відселили, позаяк на Мандриківці багато будинків ішли під знесення. А хати більше документально не існує, але й знести споруду ніхто не може.
 
Побачити хату, яка застигла в часі, можна на відео.
 

Відео: FB – Історія у фотографіях. Катеринослав – Дніпропетровськ.

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