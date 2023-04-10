В Ровно женщина нашла огромную сумму денег: полиция ищет владельца

В Ровно женщина нашла крупную сумму денег. Полицейские разыскивают владельца утерянных средств.
Как сообщает полиция Ривненской области, 9 апреля около 13:15 на спецлинию 102 позвонила 26-летняя жительница Здолбунова Юлия. По ее словам, на одном из рынков в областном центре она нашла крупную сумму денег. Чтобы установить владельца, заявительница принесла их в полицию.
«Сейчас средства находятся в Ровенском районном управлении полиции. Владельца погони просим обратиться по адресу город Ровно, улица Героев полиции, 4», — говорится в сообщении.
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