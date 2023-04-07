В поисках Пасхального Кролика: в Днепре в парке обустроили праздничную фотозону (ФОТО)

В Днепре один из парков украсили к Пасхе.

В Днепре обустроили праздничную фотозону к Пасхе. Она появилась в парке «Новокодакский».

Уже в это воскресенье верующие западного обряда отпразднуют Пасху, а вот Украине этот праздник отмеят на следующей неделе. Но уже сейчас в парке обустроили тематическую фотозону.

На странице парка отметили, что днепряне и гости города могут сфотографироваться на фоне оригинальных ярких композиций из пасхальных кроликов и пасхальных яйц.

Отметим, что главным символом Пасхи для католиков являеться Пасхальный Кролик. По легенде, он приносит в каждый дом корзину с шоколадными яйцами. Родители, чтобы развлечь детей в этот день, прячут шоколадные яйца и устраивают поиски этого мистического зверя.

Напомним, сегодня в Днепре открыли бульвар Кучеревского после реконструкции. Как он выглядит сейчас можно увидеть ТУТ.

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