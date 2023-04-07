В Днепре после реконструкции открыли бульвар Кучеревского: как он выглядит (ФОТО)

Об этом рассказал городской голова Днепра Борис Филатов.
По его словам, с сегодняшнего дня бульвар Кучеревского полностью открыт для пешеходов.
Ибо, несмотря на войну и многочисленные ограничения жизни в Днепре продолжается. После того, как полномасштабное российское вторжение прервало строительство, мы нашли силы и средства завершить этот проект. Все помнят, как выглядел бульвар раньше. Теперь это место, названное в честь нашего выдающегося футбольного тренера, соответствует его светлой памяти, – отметил мэр.
Тротуар сделан из гранитных плит, а возле пешеходных дорожек высадили более двухсот деревьев и кустов, есть газоны и места для отдыха. Впрочем, в планах доделать некоторые детали и добавить деревьев. Филатов отметил, что бульвар делали так, чтобы он был доступен всем, поэтому в ближайшее время здесь установят специальные подъемники.
И остается еще доделать кое-какие детали. Добавим деревьев, доасфальтируем близлежащие участки и придумаем что-то с потрепанной стеной дома у стадиона, – анонсировал Филатов.
Для справки: Евгений Кучеревский – легендарный украинский футболист и тренер. 6 августа 2008 года горсовет Днепра присвоил его имя бульвару между стадионом «Днепр-Арена» и проспектом Леси Украинки (тогда Пушкина), который получил название бульвара Кучеревского.
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