У Рівному жінка знайшла величезну суму грошей: поліція шукає власника

Небайдужа громадянка передала гроші поліції.

У Рівному жінка знайшла велику суму грошей. Поліцейські розшукують власника загублених коштів.

Як повідомляє поліція Рівненської області, 9 квітня близько 13:15 на спецлінію 102 зателефонувала 26-річна жителька Здолбунова Юлія. За її словами, на одному із ринків в обласному центрі вона знайшла велику суму грошей. Аби встановити власника, заявниця принесла їх до поліції.

“Наразі кошти перебувають у Рівненському районному управлінні поліції. Власника згуби просимо звернутися за адресою місто Рівне, вулиця Героїв Поліції, 4”, – йдеться у повідомленні.

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